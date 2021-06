Manoppello, donna scivola sulla lavastoviglie aperta e si ferisce al gluteo con due coltelli

Una donna di 34 anni di Manoppello è rimasta ferita ieri sera a seguito di un incidente domestico. Erano circa le 21,30 quando il 118 è intervenuto a seguito della richiesta di soccorso arrivata dall'abitazione della donna, che è scivolata sulla lavastoviglie che in quel momento era aperta e carica con alcuni coltelli. Dopo aver perso l'equilibrio è finita sul cestello e due coltelli si sono conficcati in un gluteo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata che l'ha trasportata a Pescara. Per fortuna le ferite non erano molto profonde. La donna ha detto di non aver capovolto i coltelli per avere una migliore pulizia durante il lavaggio.