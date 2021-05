/ Piazza della Rinascita

Nuova manifestazione a piazza Salotto contro le restrizioni Covid di "Liberiamo l'Italia": 30 sanzioni e una denuncia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Pescara che hanno sanzionato i partecipanti in quanto non indossavano le mascherine. Denunciato un uomo per oltraggio a pubblico ufficiale