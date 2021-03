Nuova manifestazione "No mask" non autorizzata a Pescara: denunce e sanzioni comminate dalla questura

Nuovo tentativo di manifestazione da parte di alcune persone appartenenti ai "No mask" e "No Vax" e contrarie alle limitazioni dovute alla pandemia. Questa mattina verso mezzogiorno alcune persone si sono ritrovate, dopo essersi organizzate sui social, in piazza Salotto. La manifestazione si doveva tenere nel pomeriggio di oggi 27 marzo in piazza Muzii ma il sindaco di Pescara Masci ieri ha firmato l'ordinanza che vieta lo stazionamento anche in quella piazza dalle 15 alle 22 del 27,28 marzo e 3,4,5 aprile per impedire gli assembramenti.

La Digos e gli agenti della volante hanno identificato una trentina di persone che non erano state autorizzate a manifestare come notificato all'organizzatore del presidio ieri pomeriggio. Nonostante questo, i sostenitori si sono ritrovati in piazza per dare vita all'evento. Individuati il promotore e i relatori oltre ad alcuni partecipanti senza mascherina. Due di loro sono stati sanzionati amministrativamente per mancanza di dispositivo di protezione individuale, un altro partecipante è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Gli organizzatori ora saranno denunciati all'autorità giudiziaria per il mancato preavviso all’autorità di pubblica sicurezza.