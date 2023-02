In centro una fiaccolata di solidarietà per le vittime del regime iraniano [FOTO]

Oggi pomeriggio, con partenza da piazza Sacro Cuore, si è tenuta in centro una fiaccolata di solidarietà per le vittime del regime iraniano. A organizzarla è stata l'associazione "Donne Democratiche Iraniane". Contemporaneamente è stata allestita anche una mostra fotografica dedicata ai martiri della rivolta. Il corteo è poi arrivato in piazza Salotto, dove c'è stato un momento di riflessione sugli uomini e le donne che stanno sfidando la dittatura clericale.

Presenti esponenti politici sia di destra sia di sinistra, come il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli e il capogruppo Dem Piero Giampietro. Per quest'ultimo "a Pescara vive una comunità iraniana ormai radicata e pienamente integrata, composta da molte persone che si sono opposte sin dall’inizio al regime iraniano. Oggi più che mai è necessario manifestare la vicinanza della città all’intera popolazione iraniana perché non si può morire per aver manifestato le proprie idee".

Soddisfazione per l'ottima riuscita di questo evento è stata espressa da Carola Profeta, responsabile provinciale del dipartimento famiglia e valori di Fratelli d'Italia, che ha parlato di "una bellissima fiaccolata in onore dei ragazzi e ragazze uccisi dal regime iraniano soltanto perché volevano libertà e democrazia. Pescara e l'Italia sono al fianco delle comunità iraniane".

Da Montesilvano è arrivato anche il consigliere comunale con delega alla sicurezza Marco Forconi, che ha detto: "Anche il Comune di Montesilvano ha voluto manifestare con i rivoluzionari iraniani oggi, per la vie centrali di Pescara, contro la brutale repressione del regime teocratico di Ali Khamenei. La mia presenza contro chi vìola diritti, libertà individuali e sovranità nazionali sarà sempre costante". Per il Comune di Pescara sono intervenuti il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e l'assessore al commercio Alfredo Cremonese.