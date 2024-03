Girava in auto con un manganello poggiato accanto alla leva del cambio: denunciato

Aveva in auto un manganello telescopico di circa un metro in auto e per questo un 36enne di Pescara è stato denunciato dagli agenti del reparto prevenzione crimine della questura. L'uomo è stato fermato in via Aldo Moro.

Era a bordo dell'auto quando è stato notato dalla pattuglia che lo ha fermato per procedere a un controllo più approfondito. Il 36enne avrebbe cercato di eluderlo, ma è stato subito bloccato dagli agenti che dopo averlo identificato hanno notato il manganello vicino alla leva del cambio che è stato posto subito sotto sequestro. L'uomo deve rispondere di possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.