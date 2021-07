Non rispettano l'orario di chiusura, sanzionati due locali della movida

In azione gli agenti della polizia insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, che anche in questo weekend appena trascorso hanno presidiato le vie del centro e il lungomare

Non hanno rispettato l'orario di chiusura, e per tale ragione due locali della movida sono stati sanzionati durante il weekend appena trascorso. Nello specifico, dopo le ore 2, in una traversa di via Cesare Battisti, la squadra amministrativa della Questura ha trovato due esercizi commerciali ancora aperti e con i servizi ai tavoli. Va ricordato che l’ordinanza sindacale 92 dello scorso 6 luglio prevede che i locali della zona di piazza Muzii chiudano, sia il venerdì sia il sabato, alle ore 2.

L’inosservanza di tale disposizione viene punita con una multa da 1.500 a 10.000 euro. Oltre agli agenti della polizia, sono entrati in azione anche i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia municipale, che hanno presidiato le vie del centro e il lungomare per verificare eventuali irregolarità.