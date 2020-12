Non rispetta molteplici volte il foglio di via obbligatorio da Pescara, rintracciato e arrestato dalla polizia

Un uomo di 45 anni, originario di Foggia, è stato tratto in arresto ieri pomeriggio, sabato 11 dicembre, dalla polizia.

Gli agenti della squadra volante hanno eseguito un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il 45enne deve espiare una condanna alla pena detentiva di 2 mesi essendo stato condannato per molteplici e ripetute inottemperanze al foglio di via obbligatorio.

Tale misura di prevenzione viene disposta dal questore e prevede il divieto di ritorno nel Comune di Pescara per soggetti non ivi residenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Il 45enne è stato accompagnato nel carcere di Chieti.

Inoltre, la squadra volante ha rintracciato e denunciato all’autorità giudiziaria, sempre per inottemperanza alla medesima misura di prevenzione, una 25enne cittadina romena, un 20enne marocchino e una 30enne teramana.