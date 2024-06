Lascia la figlia di otto mesi ai nonni e si allontana: in corso le ricerca della donna

Avrebbe lasciato la figlia di soli otto mesi ai nonni e si sarebbe allontanata da casa non danno più notizie di sé.

Tanta l'apprensione dei familiari per la 41enne dato che la donna vivrebbe una condizione di fragilità. La segnalazione di scomparsa è stata fatta con le forze dell'ordine, come avviene sempre in questi casi, che si sono mobilitate per cercarla con la vicenda che al momento viene considerata come allontanamento volontario. Al momento non si hanno altri dettagli.

