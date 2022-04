La mamma del bambino autistico che si è allontanato dalla scuola: "Grazie alla sensibilità del poliziotto che l'ha ritrovato"

Ha destato grande scalpore la notizia del bambino autistico che si è allontanato da scuola ieri mattina, martedì 5 aprile, e poi ritrovato da un agente di polizia fuori servizio nella fontana del villaggio Alcyone.

Il bambino era uscito autonomamente dalla scuola ed è stato notato dal poliziotto mentre stava giocando con l'acqua della fontana.

È stato richiesto l'intervento della polizia e del 118 e poco dopo il bambino è stato accompagnato nella scuola dalla quale si era allontanato.

Un grande spavento per la mamma che sa il rischio corso con il figlio che avrebbe potuto ritrovarsi in situazioni di difficoltà e pericolo. Mamma che, per questo motivo, vuole ringraziare colui che ha capito la situazione del bambino e garantito la sua sicurezza.

«È nostro grande desiderio poter ringraziare l'agente di polizia che ha ritrovato nostro figlio e si è preso cura di lui senza pensarci neanche un momento», scrive la donna, «sicuramente senza il suo intervento il bambino si sarebbe potuto allontanare di più. Per la nostra famiglia è stato un gesto non scontato perché purtroppo sappiamo bene che altre persone vedendo la situazione avrebbero fatto finta di nulla senza minimamente pensare che il bambino fosse in pericolo. Vivendo quotidianamente le difficoltà che una diagnosi di autismo porta nella nostra famiglia e combattendo contro l'indifferenza di buona parte della società, non ci sembra ancora vero che qualcuno abbia pensato di aiutare un bambino in difficoltà. È per questo che vorremmo ringraziare e incontrare anche di persona questo agente».

«Non conosco il nome della persona che lo ha salvato, ma gli sarò grata per tutta la vita», scrive la nonna del bambino.