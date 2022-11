Malviventi si introducono nel Mediamuseum, la presidente Tiboni: "Conseguenza del degrado e dell'abbandono di piazza Alessandrini"

Questa mattina è stata ritrovata aperta una porta che si affaccia sulla piazza ma i ladri non hanno fatto in tempo a rubare alcunché visto che l'allarme probabilmente li avrà messi in fuga: sul posto accertamenti da parte della polizia