Maltrattano cani e capre: condanna e rinvio a giudizio per due cacciatori e allevatori pescaresi

Il Wwf Abruzzo ha fatto sapere che, grazie alle segnalazioni ed accertamenti eseguitio dalle guardie volontarie, sono stati avviati due procedimenti penali da parte della procura di Pescara nei confronti di un cacciatore/agricoltore e di un cacciatore/allevatore del Pescarese per maltrattamenti di animali. Il primo è stato condanato ad una pena di 3000 euro e alla confisca degli animali. Si tratta in gran parte di cani segugi, ma anche meticci e capre domestiche.

Il secondo è stato rinviato a giudizio per detenzione detenzione incompatibile di animali e produttiva di sofferenze. Anche in questo caso gli animali sono stati affidati in custodia a privati dove saranno trattati nel migliore dei modi. Il Wwf Abruzzo ha commentato:

"Tanti ormai gli interventi eseguiti a difesa degli animali selvatici, d'affezione, patrimonio zootecnico e ambiente dalle nostre guardie volontarie, spesso chiamate a sopperire alle carenze e difficoltà degli enti preposti nel rispondere adeguatamente alle numerose chiamate da parte dei cittadini con impegno e passione a difesa degli animali e dell'ambiente."