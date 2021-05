Picchia e maltratta la moglie: pescarese condannato a 2 anni e 6 mesi finisce in carcere

Ha maltrattato, picchiato e umiliato la moglie con calci, pugni e sputi arrivando ad interrompere il sostegno economico per lei e per i suoi figli. Per questo, un pescarese di 36 anni era stato condannato tre anni fa dal tribunale di Pescara a due anni e sei mesi per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violazione

degli obblighi di assistenza familiare, sentenza divenuta irrevocabile il 24 aprile 2018.

Ieri, gli agenti della squadra volante si sono presentati al suo domicilio con l'ordine di esecuzione della pena emesso sempre dal tribunale di Pescara revocando la sospensione della pena disposta dal tribunale di sorveglianza dell'Aquila, conducendo l'uomo in carcere.