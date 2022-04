Maltrattava il padre 80enne per avere la casa e il reddito di cittadinanza: 54enne segnalato dai carabinieri

Vessazioni e atti violenti nei confronti del padre 80enne per spingerlo a lasciare la casa dove vivono per poter ottenere il reddito di cittadinanza. E' ora accusato di maltrattamenti in famiglia un 54enne segnalato dai carabinieri di Pescara all'autorità giudiziaria. L'uomo è italiano e ha precedenti di polizia. L'anziano padre, per evitare che le cose potessero degenerare, sta trascorrendo le festività pasquali a casa di alcuni parenti.