Maltratta e minaccia di morte con un coltello i genitori per ottenere denaro, nei guai un giovane di Cappelle sul Tavo

Un ragazzo di Cappelle sul Tavo è stato denunciato e sottoposto alla libertà vigilata dai carabinieri perché avrebbe vessato i genitori allo scopo di farsi consegnare denaro.

I militari dell'Arma della Stazione di Spoltore hanno notificato al giovane l’ordinanza applicativa della misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara.

L'accusa della quale dovrà rispondere è quella per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei propri familiari conviventi.

Come fanno sapere dal Comando provinciale, il provvedimento dell’autorità giudiziaria scaturisce a seguito delle risultanze investigative prodotte dai carabinieri che hanno accertato come il giovane, nell’ultimo periodo, avesse più volte assunto nei confronti dei genitori comportamenti violenti e vessatori, minacciandoli anche di morte con un coltello da cucina, al fine di farsi consegnare denaro contante per poter poi acquistare dello stupefacente. Le vittime, nel frattempo, erano state costrette dai comportamenti del giovane a trasferirsi a casa dell’altra loro figlia.