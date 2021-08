Maltratta e deruba gli anziani genitori nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

I genitori avevano segnalato che non era la prima volta che il figlio li maltrattava. Oggi la misura nei suoi confronti si è aggravata, e l'arrestato è stato condotto nel carcere di Vasto

Oggi pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile del Nor di Pescara hanno arrestato, su ordine del gip, un 47enne italiano con precedenti che nei giorni scorsi era stato denunciato per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa nonché per tentata estorsione, rapina e furto.

L'uomo, infatti, si era recato nell'abitazione dei suoi anziani genitori nonostante il tribunale di Pescara glielo avesse espressamente vietato con un apposito provvedimento, e in quell'occasione aveva aggredito il padre. I genitori avevano segnalato che non era la prima volta che il figlio li maltrattava. Oggi la misura nei suoi confronti si è aggravata, e l'arrestato è stato condotto nel carcere di Vasto.