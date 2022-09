Maltempo, a Spoltore il Comune attiva il piano d'emergenza e di assistenza

Anche a Spoltore, con l'allerta meteo diramata nelle ultime ore e l'arrivo del forte vento nel primo pomeriggio di oggi 17 settembre, è scattato il piano d'allerta ed emergenza. Lo ha fatto sapere il consigliere delegato alla protezione civile Stefano Burrani, dopo che il sindaco Chiara Trulli aveva deciso di attivare il protocollo, con il territorio presidiato da quattro squadre, tra uomini della Protezione Civile, personale della Spoltore Servizi e della Polizia Locale, per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessita'.

''Sono state allertate durante una riunione di protezione civile indetta questa mattina dal sindaco le associazioni di protezione civile a disposizione, e in particolare il Modavi, con il quale sono state decise le attivita' di prevenzione dei rischi in accordo con il comandante della polizia municipale Panfilo D'Orazio". Venti di burrasca e temporali potrebbero interessare il territorio fino alle prime ore di domani, e per questo il sindaco Trulli ha firmato un'ordinanza di chiusura per parchi, cimiteri e giardini pubblici in vigore fino alle 8.00 di domani 16 settembre 2022. Tutto il sistema di sicurezza è attivo. I cittadini per segnalazioni possono contattare la polizia municipale al numero 0854961845.