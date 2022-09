Maltempo e vento forte, ferite 4 persone

La direzione della Asl di Pescara e la Croce Rossa fanno sapere che, a causa del maltempo e, soprattutto, del forte vento che oggi pomeriggio ha soffiato sulla città, ben 3 persone sono state ricoverate in codice rosso con prognosi riservata, mentre una quarta persona è rimasta ferita ma in condizioni più lievi, essendo un codice verde. I dati sono stati illustrati oggi pomeriggio durante una riunione con le forze dell'ordine che si è tenuta in prefettura.

A fronte di centinaia di telefonate, i vigili del fuoco hanno effettuato 40 interventi, la polizia 5 e i carabinieri 39 in tutta la provincia. A Pescara i vigili urbani hanno effettuato 23 interventi, mentre per la capitaneria di porto sono stati 2, nella giornata odierna, i soccorsi in mare. La polstrada ha monitorato le strade di sua competenza, effettuando cinque interventi. Infine a Montesilvano la polizia municipale è intervenuta 15 volte. Alcune operazioni sono ancora in corso per ricondurre la situazione alla completa normalità.