Nuova riunione in prefettura per il maltempo: segnalati problemi di interruzioni dell'energia elettrica nel Pescarese

Nuova riunione nella mattinata di oggi 21 gennaio in prefettura, per il Centro coordinamento soccorsi che ha fatto il punto della situazione dopo l'arrivo dell'ondata di maltempo che nella notte ha portato ad abbonanti nevicate nell'entroterra della provincia.

La riunione fa seguito al primo vertice che si è tenuto ieri sera per organizzare al meglio la macchina dei soccorsi e della messa in sicurezza delle strade.

Dall’esame della situazione è emersa che la viabilità sulle strade statali e provinciali non presenta particolari criticità. Alcune situazioni sono state prontamente risolte nel corso della mattinata da parte della Provincia e dell’Aanas e la situazione viene costantemente monitorata in modo da poter intervenire con tempestività. Molti comuni hanno aperto i Coc (Centro operativo comunale) e dato il via al piano neve riuscendo a gestire senza particolari problematiche la viabilità di competenza.

Alcune criticità sulla sospensione dell’energia elettrica sono state segnalate all’Eenel che sta intervenendo per il ripristino della fornitura. Allo stesso modo è stata interessata la Telecom in merito ad alcuni problemi nei comuni di Manoppello e Corvara con le linee telefoniche e internet. Sulla autostrade, nei tratti del Pescarese, non si registrano particolari criticità. .

Il Centro coordinamento soccorsi si riunirà nuovamente alle 17.30 di oggi pomeriggio per fare il punto della situazione anche alla luce del nuovo bollettino meteo.