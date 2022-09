Maltempo, il forte vento fa infuriare il mare: spazzati via ombrelloni, palme e lettini [FOTO-VIDEO]

Il vento di burrasca che in queste ore sta colpendo in queste ore la città non ha risparmiato le spiagge. Impressionanti le immagini che ci arrivano da Marco Schiavone, balneatore e presidente degli Angeli del Mare Fisa alle prese come i suoi colleghi, con i danni causati dalla mareggiata scatenata dalle fortissime raffiche che si stanno abbattendo sul territorio e che, per ora, non sembrano volersi fermare.

Ombrelloni spazzati via, palme spezzate e lettini rotti (le immagini fanno riferimento a Pescara nord e Montesilvano) per una conta dei danni che si farà domani. Una giornata difficile per la città e i soccorritori: tanti gli alberi caduti sia sul lungomare che in tante altre vie della città, compresa via Regina Elena e Colle Renazzo a dimostrazione del fatto che, purtroppo, nessuna zona è stata risparmiata.