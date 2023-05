Golene chiuse per il fiume in piena e si va verso la chiusura della scuola materna Munari a causa del maltempo [VIDEO]

A causa del maltempo che da ore sta insistendo su Pescara si va verso la chiusura della scuola materna "Bruno Munari", che si trova in via Luigi Anelli. Lo fa sapere a IlPescara.it il vicesindaco, nonché assessore comunale all'istruzione e ai parchi, Gianni Santilli, spiegando che "stiamo ovviamente riscontrando tante criticità dovute al cattivo tempo che abbiamo attualmente in città. Si registrano alcuni problemi in qualche scuola, e molto probabilmente verrà emanata nelle prossime ore un'ordinanza di chiusura per tre giorni relativa alla scuola d'infanzia Munari, che è quella che ha riportato più disagi. Per quanto riguarda il verde, segnalo che sono cadute delle piante in giro per la città, e alcune sono venute giù anche all'interno del comparto 5 senza tuttavia causare danni".

Inoltre, aggiunge Santilli, "stamane era crollato un pino in via Scarfoglio, all'angolo con via Patini, e un altro pino è caduto nel parco Montessori, anche in questo caso senza fare del male a nessuno. Sottolineo che in questo momento stiamo assistendo a una saturazione del terreno per tutta la pioggia che si sta abbattendo sulla città. Anche per tale ragione la golena è stata chiusa e i parcheggi sono stati tolti: il fiume si è rialzato, quindi si è reso necessario agire in questa maniera. Al momento non c'è transito, con la speranza che il tempo migliori ma, a quanto pare, il miglioramento non è previsto".

Conferme in tal senso ci vengono anche dall'assessore alla protezione civile, Eugenio Seccia, che rassicura: "È tutto sotto controllo ma siamo in allerta. Stiamo monitorando gli argini del fiume insieme agli agenti della polizia locale e ai volontari della protezione civile, ma a ora la situazione non desta preoccupazione. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. A ogni modo, ci atterremo alle procedure previste in questi casi".