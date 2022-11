Maltempo, chiusa la golena nord: il fiume ha raggiunto i livelli di guardia a causa della pioggia e dell'alta marea

Chiusa la circolazione viaria lungo la golena nord: il fiume ha raggiunto i livelli di guardia e un po' d'acqua è già fuorisucita nella parte bassa della golena stessa.

A prendere la decisione è stato l'assessore comunale alla protezione civile Eugenio Seccia che fa sapere di aver fatto giungere comunicazione a chi ha parcheggiato l'automobile della necessità di spostarla. Il semaforo rosso resta per ora acceso e costante è il contatto con la sede operativa della protezione civile regionale. A far innalzare il livello del fiume non sarebbero state le piogge o almeno non solo loro. Ci sarebbe infatti stato un alzamento dell'alta marea che avrebbe spinto le onde all'interno dell'alveo fluviale portando lo stesso ai livelli di guardia.

La situazione fa sapere Seccia, si starebbe già risolvendo, ma per precauzione per il momento la golena resta chiusa.