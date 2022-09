Maltempo, barca finisce contro le barriere di protezione nel porto turistico [VIDEO]

Problemi e danni anche nel porto turistico di Pescara per l'ondata di maltempo arrivata su tutta la costa abruzzese. Il forte vento di burrasca, infatti, ha flagellato e sta parzialmente ancora insistendo sulla nostra città e in gran parte della zona costiera e dell'entroterra. Proprio nel porto turistico, un'imbarcazione è stata scagliata contro le reti di protezione rischiando di finire sul molo. Sul posto il personale è al lavoro per monitorare la situazione assieme alla guardia costiera.

Nel resto della città, diversi alberi e pini anche di grandi dimensioni sono caduti su strade e automobili, con i vigili del fuoco che assieme alla protezione civile comunale stanno intervenendo dove i cittadini segnalano situazioni di particolare criticità. Danni alle strutture e agli ombrelloni e palme sul lungomare.