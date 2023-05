Aperta la diga di Penne per ragioni di sicurezza: troppa acqua nell'invaso, l'attenzione è massima [VIDEO]

Piove ormai da settimane e la violenza delle precipitazioni delle ultime ore ha portato ad un accumulo eccessivo di acqua nell'invaso: per ragioni di sicurezza si è quindi dovuti ricorrere all'apertura della diga di Penne e quindi al deflusso controllato per evitare possibili cedimenti dell'infrastruttura.

Lo fa sapere il sindaco Gilberto Petrucci che ha lanciato l'allarme al tavolo convocato in prefettura. L'acqua scende ora a valle e resta alta l'attenzione anche per il fiume Pescara per il quale già nel pomeriggio era stata superata la soglia di allarme.

Superamento della soglia di allarme che ha portato alla riunione del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo cui hanno preso parte i sindaci dei territori attraversati dal Pescara, i rappresentanti della Regione Abruzzo sia del centro funzionale che del servizio emergenze, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la polizia stradale, l'Anas, la direzione marittima e appunto i gestori della diga di Penne e di Alanno oltre a quelli della Croce rossa.

Nel corso della riunione si è fatto un punto della situazione e sono stati sensibilizzati i sindaci all’applicazione del piano comunale di protezione civile, all’attivazione del Coc (Centro operativo comunale) al massimo monitoraggio del proprio territorio nonché a comunicare ogni notizia rilevante. Stessa raccomandazione fatta a tutte le autorità e gli amministratori presenti all'incontro.