Maltempo, vigili del fuoco al lavoro per gli allagamenti: chiuse alcune strade e sottopassi [VIDEO]

Allagamenti ed alcune strade e sottopassi chiusi a Pescara per l'ondata di maltempo che, come previsto, è arrivata nella mattinata odierna primo settembre su gran parte del territorio regionale. I vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, al momento, sono al lavoro con tre squadre che stanno risolvendo delle situazioni legate ai disagi per gli allagamenti registrati in alcuni sottopassi e in alcune strade soprattutto della zona sud della città. Non si segnalano però al momento situazioni preoccupanti o particolarmente critiche.

A Pescara via Spaventa e via Celommi sono chiuse temporaneamente al traffico veicolare mentre è stato chiuso il sottopasso di via Raiale. Sul campo ci sono oltre ai vigili del fuoco, anche i volontari della protezione civile che stanno utilizzando le idrovore e la polizia municipale che sta regolando il traffico nelle strade interessate dagli allagamenti più importanti. Come riporta Ansa, gli allagamenti sono stati causati in parte anche dai tombini ostruiti dalle foglie e aghi di pino che hanno otturato gli scarichi. Le previsioni meteo indicano ancora precipitazioni per tutto il pomeriggio di oggi e un miglioramento a partire dalla serata.

(nel video di Silvio Scatozza Muccino via Tirino)