Maltempo: alberi caduti, chiudono i parchi e le aree verdi della città

Oggi e domani rimarranno chiusi tutti i parchi e le aree verdi della città. Lo annuncia il vicesindaco Gianni Santilli, spiegando che le chiusure si rendono necessarie per ragioni di sicurezza e per consentirne la rimozione da parte dei vigili del fuoco. Un albero è caduto nel cortile interno della scuola di via Milano, ma è stato già messo in sicurezza. Un'altra pianta è caduta in via Cesare Battisti, a pochi passi dall'Isia Design. Sul posto, in questo momento, ci sono i vigili del fuoco.

I parchi, spiega quindi il vicesindaco, dovrebbero riaprire dopodomani (28 febbraio), tempo permettendo. In tutta la città, intanto, i vigili del fuoco sono impegnati a rimuovere alberi e rami venuti giù a causa delle forti raffiche di vento e la pioggia incessante che da stanotte investe la città. Tra Pescara e Montesilvano in tutto gli interventi sarebbero, al momento, circa una cinquantina.