Ha un malore sul volo Pescara - Palermo: salvata da 5 passeggeri medici

Una passeggera del volo partito ieri 9 agosto da Pescara verso Palermo ha avuto un malore durante il viaggio, ed è stata soccorsa e salvata da cinque medici che in quel momento si trovavano sull'aereo, il Volotea V71589 atterrato alle 19 nel capoluogo siculo.

La donna ha avuto un arresto cardiaco, ed i cinque medici assieme al personale si sono mobilitati per assisterla, rianimandola e stabilizzandola come riporta Palermo Today. Una volta a terra è stata presa in consegna dal personale del 118 e condotta in ospedale con un'ambulanza. L'aeroporto di Palermo, con un post su Facebook, ha ringraziato i cinque passeggeri medici:

"L'aeroporto di Palermo ringrazia i cinque medici (angeli) per i lpronto intervento effettuato in volo e l'equipaggio del volo. Purtroppo, conosciamo il nome di quattro medici su cinque: Francesco Giardinelli, Antonio Cavataio, Germano Di Credico, Barbara De Curtis. Bravi".