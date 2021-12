Ha un malore per strada e muore, tragedia in via Silvio Pellico [FOTO]

Ha accusato improvvisamente un malore mentre stava camminando per la strada insieme alla moglie e, nonostante l'intervento del 118 che ha fatto di tutto per salvargli la vita, è morto: tragedia nella tarda mattinata di oggi (6 dicembre) in via Silvio Pellico, a pochi metri dall'incrocio con viale Muzii. La vittima è un anziano di 80 anni. Il fatto si è verificato poco dopo le ore 13.

Sul posto i sanitari della Croce Rossa, che hanno praticato il massaggio cardiaco all'uomo, e un'ambulanza medicalizzata del 118. Purtroppo, come detto, non c'è stato niente da fare. Successivamente sono intervenuti con due pattuglie i carabinieri di Pescara, che adesso sono in attesa dell'arrivo del medico legale.