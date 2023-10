Ha un malore mentre assiste alla raccolta delle olive: morto un uomo di Moscufo

Lutto a Moscufo per la morte improvvisa di un 73enne. L'uomo. E.T., è deceduto nel pomeriggio del 5 ottobre per un malore mentre si trovava in campagna fra Loreto e Penne sul terreno di alcuni amici che stavano raccogliendo le olive. In base a quanto riferito dai presenti, non era impegnato nelle operazioni ma all'improvviso è caduto a terra privo di sensi. Sul posto è arrivata sia un'ambulanza da Loreto che l'elisoccorso del 118 di Pescara ma nonostante le manovre di rianimazione il 73enne è deceduto. I funerali si terranno il 7 ottobre alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Lago.