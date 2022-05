Ha un malore davanti casa dopo un giro in bici: morto un uomo a Pianella

Ha avuto un malore dopo aver fatto un giro in bici che gli è stato fatale. Dramma ieri domenica 29 maggio a Pianella, dove un 71enne M.A. originario di Sulmona è deceduto davanti alla propria abitazione. Quando è sceso dalla sua bicicletta dopo aver percorso alcuni chilometri, si è sentito male per un arresto cardiocircolatorio. ed è stato soccorso dal 118 intervenuto dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa che lo hanno notato a terra. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e poi l'elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale ma l'uomo è morto poco.