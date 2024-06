Si sente male alla guida dell'auto e muore in viale Gabriele d'Annunzio [FOTO]

Il dramma si è consumato poco dopo le 16 al semaforo all'incrocio con via Conte Di Ruvo. Ad accorgersi che all'interno dell'auto c'era un uomo con la testa china, un 81enne, è stato l'edicolante attirato dai clacson delle automobili. Per oltre mezz'ora i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare