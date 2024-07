Il grido d'allarme di una donna: "Mio figlio come Thomas, ma Stato e società assenti"

«Mio figlio è come Christopher Thomas. Ha problemi di droga e di spaccio e frequenta giri di persone al limite. C'è una sola differenza: mio figlio è maggiorenne e da quando ha compiuto 18 anni io, pur volendo aiutarlo, non posso fare più niente per lui. Le autorità, le istituzioni, lo Stato erano assenti prima e sono assenti ora. Le famiglie sono abbandonate e da sole non possono fare nulla. Ogni giorno, da anni, vivo con il terrore che mio figlio possa fare la fine di quel povero ragazzo».

A dirlo all'Ansa è una donna dell'area metropolitana pescarese, che racconta il suo stato d'animo dopo il brutale omicidio di Thomas, 17 anni ancora da compiere, avvenuto a Pescara domenica 23 giugno.

«Mio figlio», prosegue la donna, «potrebbe essere anche come uno dei presunti assassini, perché in questi 'giri' passare da essere creditore a debitore è un attimo. Se eravamo soli prima e abbiamo dovuto lottare in ogni modo per farlo entrare in comunità, è bastato un giorno, precisamente quello del compimento dei 18 anni, per vanificare tutto. 'Può e vuole uscire', ci hanno detto quando è diventato maggiorenne. È iniziato così un altro capitolo, quello dell'impotenza assoluta della famiglia. Le risposte sono sempre le stesse: è maggiorenne, deve denunciare lui, deve scegliere lui. E allora aspettiamo il dramma, per poi dire 'ci siamo'?».

La donna racconta che la sensazione prevalente, di fronte alla storia di Christopher Thomas, è «la rabbia. Tutti presenti, con fiori, bigliettini, lacrime e fascia tricolore ma solo a rappresentare uno Stato che non c'è, un'umanità che sta sparendo. Queste sono storie di solitudine sia nell'animo dei ragazzi sia nel mondo che li circonda. Tutti pronti a far finta di niente, a pensarsi immuni; invece hanno una colpa che si avvicina a quella degli assassini se, di fronte a quello che accade sotto casa o nei parchi della città, fanno finta di niente. La stessa colpa che ha questo sistema. Sono arrivata a denunciare mio figlio pur di trovare una soluzione. Ma quando ho segnalato alle forze dell'ordine che lui era uscito di casa con una quantità di "fumo" superiore a quella consentita per uso personale, mi hanno risposto che "non si può fare niente". Chi dà risposte vuote, chi si mostra indifferente e torna a casa come se nulla fosse non poi è così diverso da quei ragazzi che, dopo i tragici fatti, sono andati al mare».

Così conclude questa madre: «Dicono che deve scegliere lui, perché è maggiorenne. Ma anche quando quella volontà c'è, il sistema fallisce. Mio figlio, in un momento di lucidità, ha scelto di andare al Sert, perché da maggiorenne, per entrare in comunità, bisogna seguire un percorso ben preciso. I tempi di risposta, però, sono talmente lunghi, anche mesi, che lui, nell'attesa, è subito ripiombato nella sua dipendenza e nel suo mondo. Provo un'infinita vergogna, anche e soprattutto davanti a mio figlio perché non so cosa fare per salvarlo. Vergogna che dovrebbero provare tutti quelli che sono andati a dare l'ultimo saluto a Christopher Thomas e che, pur avendo un ruolo che consentirebbe di migliorare le cose, una volta finito lo 'spettacolo' torneranno a guardare altrove».