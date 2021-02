Spara ad un lupo a Villareia di Cepagatti: denunciato un cacciatore 60enne

Un 60enne di Cepagatti è stato denunciato per la violazione delle norme sulla fauna selvatica e in particolare sulla tutela delle specie protette. L'uomo, infatti, è stato identificato dai carabinieri di Cepagatti assieme ai carabinieri forestali della tenenza di Torre de Passeri, in quanto responsabile del ferimento di un lupo.

I militari avevano ricevuto una segnalazione al 112 della presenza di un animale ferito da colpi d'arma da fuoco a Villareia di Cepagatti. Una volta sul posto hanno effettivamente trovato un lupo ferito soccorso dal veterinario della Asl di Caramanico. Grazie alle indagini eseguite si è risaliti all'uomo, che ha sparato all'animale diversi colpi di fucile con un'arma sequestrata che risultava regolarmente registrata. Per lui dunque è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.