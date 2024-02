Incrocia lupo in strada Colle Pizzuto mentre è a passeggio col cane, paura per una donna

Paura per una donna che era a passeggio con il suo cagnolino in strada Colle Pizzuto a Pescara nella serata di giovedì 22 febbraio.

Come racconta la residente, mentre era a camminare con il cane ha improvvisamente incontrato lungo la strada un lupo.

«Ieri sera mentre portavo il cane è uscito un lupo, mi si è gelato il sangue», racconta la cittadina, «sono corsa a citofonare a una casa e sono riuscita a entrare nel cortile al volo e mi sono dovuta fare venire a prendere con la macchina da mio padre. Stavo salendo la strada e me lo sono trovato in salita a 100 metri. Ovviamente io ho avuto paura per il cane e quindi ho citofonato al volo a una casa e sono entrata nel cortile per fortuna. Poi con mio padre abbiamo preso una stradina per vedere dove fosse andato e ce lo siamo trovato davanti alla macchina però scappava, sembrava impaurito comunque. Io mi comprerò una scacciacani perché il cane devo portarlo per forza a spasso due volte la sera perché prendi diuretici».

Altre segnalazioni giungono dalla zona di fosse Vallelunga dove, nei pressi del cimitero di San Silvestro, pare che qualcuno abbia visto addirittura un branco di 5 lupi che avrebbero ucciso alcuni animali di allevamento. Un'altra donna invece segnala di essersi ritrovata un lupo davanti mentre rincasava in automobile in strada Cetrullo.