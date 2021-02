Tre lupi sbranano capra, istrice e cane a Cavaticchi: paura tra i residenti [FOTO-VIDEO]

Sono già due settimane che un branco di 3 lupi si aggira nella zona di Cavaticchi a Spoltore seminando il panico.

A riferirlo sono i residenti che lanciano l'allarme perché hanno paura.

Chi vive da quelle parti fa sapere che l'ultimo episodio risale a ieri sera, mercoledì 17 febbraio, quando i 3 animali selvatici hanno sbranato una capra.

Invece due sere fa un'istrice e nella serata precedente hanno sbranato un cane domestico all'interno di un recinto lasciando solo un pezzo di costato.

«Noi residenti siamo davvero spaventati, molti di noi sono contadini e la mattina escono di casa alle 4 per andare a vendere all'ingrosso, tutti abbiamo animali domestici e non vorremmo piangerli ne vorremmo essere aggrediti. Il nostro appello al sindaco è di mettere insieme una squadra che li recuperi e li sposti in un luogo idoneo possibilmente prima che noi residenti eliminiamo il problema. È davvero straziante vedere il proprio cane con cui giocavi il pomeriggio, fatto a pezzi davanti casa tua».

