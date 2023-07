Paura sul lungomare sud: suv piomba ad alta velocità nel campo di beach volley di uno stabilimento [FOTO]

Momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato 22 luglio sul lungomare sud di Pescara, dove un'autovettura è piombata ad alta velocità all'interno di uno stabilimento balenare. Il suv è finito all'interno di un'area di sabbia adibita a campetto polivalente.

Sul posto è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco del comando provinciale con una squadra che si è occupata di mettere in sicurezza l'area e di agevolare la rimozione del veicolo da parte di un mezzo del soccorso stradale. Sono intervenuti anche i vigili urbani e un'ambulanza del 118 per soccorrere il conducente che sarebbe stato colto da malore, e per questo avrebbe perso il controllo dell'auto. L'uomo è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale.