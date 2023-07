La denuncia di un lettore: "Sul lungomare nord scivolo per disabili realizzato su un parcheggio auto" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di uno scivolo per disabili, in viale della Riviera a Pescara, che termina su un'area per il parcheggio auto con strisce blu:

"Salve, volevo segnalare una cosa assurda vista sul lungomare di pescara all altezza dello stabilimento Thaiti: Come è possibile fare degli scivoli per disabili e carrozzine se sulla carreggiata è predisposto un parcheggio auto? Con la macchina parcheggiata è impossibile usufruire dello scivolo. E a tre metri di distanza hanno messo le strisce pedonali ovviamente senza scivoli. Quindi un disabile o altri non possono attraversare qui"