Sorpreso sul lungomare con diverse dosi di hashish: arrestato dalla polizia

Un cittadino maliano di 23 anni è stato arrestato ieri pomeriggio 4 agosto sul lungomare di Pescara per detenzione ai fini di spaccio. Nell'ambito dei controlli straordinari disposti dal questore Luigi Liguori, verso le 18 il giovane è stato sottoposto a controllo assieme ad un altro ragazzo. Uno dei due sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti che hanno approfondito i controlli trovando, assieme all'unità cinofila, altre dosi di hashish nascoste sotto la sabbia.

Il maliano, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato ed è in attesa dell’udienza di convalida. Complessivamente le persone controllate nella giornata di ieri sono state 350, mentre 180 sono stati i veicoli fermati. Durante lo stesso controllo altre due persone sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio.