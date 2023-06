"Lunghe attese per le visite in traumatologia, così non si può lavorare": la denuncia della Croce Verde

Il presidente della Croce Verde, Vittorio Pizzimenti, sottopone alla nostra redazione una problematica che sta interessando l'Uoc di traumatologia e ortopedia all'ospedale di Pescara. In particolare, Pizzimenti interviene dopo che questa mattina alle 8:30 è stata portata sul posto una 86enne con bacino e omero fratturati, ma la donna sarebbe riuscita entrare nel reparto soltanto dopo le 13. Intanto il figlio di 58 anni, nell'attesa, avrebbe accusato un malore e a sua volta sarebbe dovuto entrare nel nosocomio per sottoporsi ad accertamenti.

Secondo quanto riferito da Pizzimenti, in questo modo è molto difficile lavorare perché i pazienti sarebbero vincolati al cambio turno degli infermieri e dei medici, con il risultato che chi deve effettuare una visita arriva sempre in ritardo: "Io - spiega Pizzimenti a IlPescara.it - non voglio affrettare il lavoro dei dottori e degli infermieri, ma non è più sopportabile che la gente con fratture o altre criticità debba aspettare dalle 8,30 all'una su una barella, con i dolori, mentre magari saltano gli appuntamenti già fissati per altri pazienti, facendo impazzire noi volontari per trovare un rimedio".

Pizzimenti ha il massimo rispetto per il lavoro e l'impegno dei sanitari, ma chiede maggior collaborazione: "Oggi ho dovuto discutere con un'infermiera che mi diceva: "Non posso farvi niente, dovete prendere il numero e aspettare, tutti sono malati". D'accordo, ma ci sono malati che stanno seduti e malati che sono costretti a stare allungati sulla barella, o anziani che si lamentano... Io non pretendo certamente di entrare appena arrivo, ma magari potrebbe già essere una soluzione ragionevole quella di alternare l'ingresso di un paziente "normale", cioè seduto, con un paziente barellato, perché in questa maniera si potrebbero velocizzare le operazioni anche per noi".