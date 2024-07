Venne trovata morta in casa a 39 anni, assolto l'ex compagno commercialista

Il commercialista di Pescara, Luca Orsini, è stato assolto in secondo grado dalla Corte d'assise d'appello dell'Aquila che era accusato della morte della sua fidanzata, Ornella Florio, di 39 anni originaria di Apricena.

Orsini riferì di aver trovato impiccata nel bagno dell'appartamento della donna, in via Lago di Bolsena, a Pescara.

In primo grado, due anni fa, al termine di un procedimento per rito abbreviato, fu condannato a quattro anni e quattro mesi per abbandono di incapace aggravato dalla morte e vilipendio di cadavere e assolto invece dai reati di omicidio collegato all'abbandono di incapace e cessione di droga.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

I fatti risalgono al 7 luglio 2017. Dopo una notte a base di alcol e droga a casa della compagna, l'uomo chiamò i soccorsi riferendo che la 39enne si era tolta la vita. Ipotesi a cui i familiari della donna non credettero. L'accusa aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. La difesa ha invece puntato sulla volontà suicida della donna. E in data 27/06/2024 la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha assolto Luca Orsini perché il fatto non sussiste.