Un locale chiuso per irregolarità e un ragazzo arrestato, i controlli dei carabinieri di Popoli

Controlli straordinari del territorio, nell'ambito dei servizi coordinati disposti dal Comando provinciale carabinieri di Pescara, sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Popoli unitamente al personale del nucleo ispettorato del Lavoro di Pescara, del nucleo antisofisticazione e sanità di Pescara e del nucleo cinofili di Chieti nel fine settimana appena passato.

I controlli a tappeto hanno riguardato i territori del comune di Popoli.

Tra il 2 e il 3 aprile sono stati ispezionati cinque esercizi commerciali realizzando tra l’altro svariate perquisizioni personali e domiciliari.

Nell’ambito di questa attività, nel corso della notte tra sabato e domenica l’apertura al pubblico di un locale notturno è stata immediate sospesa in quanto a seguito di un controllo è stato appurato che non erano rispettate numerose norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, inoltre uno dei dipendenti era sprovvisto di green pass. I relativi titolari sono stati deferiti.

Inoltre, sempre nel corso dei controlli, un ragazzo, destinatario di un provvedimento restrittivo, è stato reperito nella sua abitazione e condotto nel carcere di Lanciano.