Dimessa nonna Livia: a quasi 104 anni ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico

È nata nel 1919 e nei giorni scorsi è stata operata con successo dai medici della clinica Pierangeli di Pescara. Si chiama Livia Zappacosta ed è la cittadina più anziana di Manoppello: il prossimo 23 marzo compirà 104 anni, e dopo le festività natalizie ha affrontato una dura sfida di salute, sottoponendosi a un delicato intervento di chirurgia vascolare. Martedì è tornata a casa, dove seguirà un percorso di degenza domiciliare assistita amorevolmente da figli, nuore e nipoti.

La nonna di Manoppello e i suoi familiari hanno voluto adesso ringraziare pubblicamente gli operatori sanitari del reparto di chirurgia vascolare, diretto dalla dottoressa Mirta D’Orazio, e tutta la struttura ospedaliera, per la professionalità dimostrata e per le amorevoli cure, soffermandosi sul fatto che la qualità della salute non prescinde dall’età anagrafica e che la buona medicina sostiene nel percorso di cura e nella risoluzione dei problemi, qualunque sia la condizione del paziente.

"Nonna Livia ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua tenacia e una grande forza d'animo, affrontando con coraggio un delicato intervento chirurgico - ha detto il sindaco Giorgio De Luca - Alla cittadina più anziana di Manoppello giungano i miei auguri sinceri e quelli dell'intera comunità per una pronta guarigione".