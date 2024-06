Litigano per un diverbio e oppongono resistenza alle forze dell'ordine: fermate due persone, ferito un carabiniere

Momenti di tensione nel pomeriggio dell'8 giugno in centro a Pescara. Verso le 17 infatti, lungo Corso Vittorio all'altezza circa di via Mazzini, alcune persone hanno avuto un litigio in strada. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine con gli agenti della squadra volante, la polizia locale e i carabinieri. Le persone coinvolte, però, avrebbero opposto resistenza durante l'intervento per riportare la calma, e un carabiniere sarebbe lievemente rimasto ferito. Sul posto quindi è intervenuta anche un'ambulanza del 118. I protagonisti del diverbio sono stati condotti in questura per risalire alla dinamica esatta dei fatti e attribuire le responsabilità di quanto accaduto.