Litiga con il commerciante che non vuole dargli da bere e gli ruba la catenina d'oro: arrestato

Un 37enne è finito in manette l'altra sera con l’accusa di rapina impropria perché, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è messo a litigare con il titolare di un chiosco che si trova nei pressi del ponte del mare: il commerciante, infatti, si era rifiutato di somministrargli bevande alcoliche, e così l’uomo ha reagito in malo modo strappandogli di dosso una catenina d'oro, per poi allontanarsi velocemente.

A quel punto il figlio dell'esercente, che al momento del diverbio era presente, ha chiamato la polizia mentre il padre rincorreva il 37enne che, accortosi di essere seguito, lo ha aggredito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, rintracciando il 37enne e portandolo in questura, dove è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La collana è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.