La polizia interviene per un'accesa lite tra vicini ai Colli e trova la droga in casa di uno dei due

Una lite tra vicini di casa nella zona di Pescara Colli è finita con la segnalazione, di uno dei contendenti, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sarebbero stati infatti sequestrati svariati grammi di marijuana e hashish.

Questo è l’esito dell’attività svolta in zona Colli, sulla quale hanno operato gli agenti della squadra volante, intervenuti per un’accesa diatriba tra vicini di casa.

Gli agenti, per sedare gli animi, si sono recati nell’abitazione di uno dei due uomini in lite che aveva accusato l’altro di averlo minacciato. Gli agenti, mentre ascoltavano la versione dell’uomo, hanno avvertito un forte odore e subito dopo sarebbe venuta fuori la sostanza stupefacente, ben occultata dietro un elettrometro. Per il possessore, un uomo di 30 anni, è scattata quindi la segnalazione alla prefettura di Pescara quale assuntore.