Discussione tra due giovani finisce a colpi di vetro di bottiglia in via Pepe, entrambi feriti in ospedale

Un'accesa discussione tra due giovani è degenerata in una lite a colpi di frammenti di vetro di una bottiglia rotta in precedenza.

Protagonisti della vicenda, avvenuta in via Pepe a Pescara nella mattinata odierna, venerdì 17 giugno, due ragazzi.

Entrambi i contendenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Uno dei due, di origine colombiana, ha avuto una prognosi di 20 giorni per una ferita da taglio al collo, un trauma cranico e la sospetta frattura della mandibola. Per l'altro giovane invece si è in attesa di referto. Del caso si stanno occupando i carabinieri che sono intervenuti sul posto ma, al momento, non si conoscono le motivazioni che hanno indotto i due a colpirsi a vicenda.