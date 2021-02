La polizia municipale interviene per sedare lite tra due senzatetto ma uno è positivo al Covid-19 [FOTO]

Una lite tra 2 persone senza fissa dimora si è verificata in piazza Enrico Berlinguer davanti alla stazione ferroviaria Porta Nuova a Pescara.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Una volta sedato lo scontro tra i 2 senzatetto sono conseguiti gli accertamenti sull'identità dei 2 contendenti.

Dai controlli è emerso come uno di essi risultasse tra gli attualmente positivi al Covid-19 (Coronavirus), come riferisce il sindaco Carlo Masci. Per questa ragione è stato chiesto l'intervento del 118 che è intervenuto con 2 autoambulanze per gli opportuni accertamenti sanitari del caso.