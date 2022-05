Lite in un ristorante di Torrevecchia durante un battesimo: protagonista un residente di Spoltore che danneggia anche le auto

Serata movimentata quella di sabato in un locale di Torrevecchia Teatina dove uno degli invitati a un battesimo ha prima provocato una lite nel locale e poi nel parcheggio ha danneggiato alcune automobili con la sua vettura.

Protagonista della vicenda è stato un uomo di 37 anni di nazionalità romena residente a Spoltore.

Come riferisce ChietiToday, dopo la lite e il danneggiamento delle automobili parcheggiate, alcuni ospiti erano decisi a "vendicare" le intemperanze dell'invitato.

Gli animi si sono tranquillizzati solo dopo l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Chieti, con il supporto della polizia. Il 37enne residente a Spoltore ha finito la nottata al pronto soccorso con ferite lievi, non è ancora chiaro se perché aggredito da qualcuno o se ferito durante il suo "raid". Su quanto accaduto nel dettaglio indagano i militari dell'Arma, ma di certo la festa finita male non passerà senza conseguenze per il 37enne e, verosimilmente, anche per le altre persone coinvolte. In base a quello che finora è stato possibile ricostruire tutto avrebbe avuto inizio nella sala del locale dove è in corso la festa. Il 37enne, alterato dall'alcol, chiede ai musicisti di eseguire una determinata canzone. Ma il brano, a suo dire, tarda a essere suonato, così lui prima si scaglia contro la band, poi si precipita nel parcheggio, si mette al volante della sua automobile e, volontariamente, finisce contro alcune macchine parcheggiate danneggiandole. Infine, si allontana a tutto gas.

Richiamati dai rumori, in tanti si precipitano fuori per capire cosa stia accadendo e quando, dopo poco, l'uomo torna, gli animi si surriscaldano ulteriormente. Alcuni dei presenti prendono di mira la sua automobile per danneggiarla a loro volta, finché non arrivano le forze dell'ordine che riescono a riportare la calma. Nelle ore successive, il 37enne si presenta al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti con il naso rotto. Al momento, però, non è ancora chiaro cosa abbia determinato le ferite.