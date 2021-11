Violenta lite a colpi di bastone e coltelli in via Caravaggio, a Pescara. L’altra notte intorno alle ore 4 si sono vissuti autentici momenti di tensione: secondo le informazioni trapelate, la rissa è prima scoppiata davanti a un locale e poi è proseguita in un parcheggio.

Ad affrontarsi tra loro sono stati un gruppo di giovani pescaresi e alcuni ragazzi senegalesi. Ignoto, al momento, il motivo per il quale i contendenti siano arrivati a picchiarsi furiosamente. Alla fine, in quattro sono stati costretti a recarsi in ospedale per ricevere le cure del caso. Indaga la squadra mobile del capoluogo adriatico.