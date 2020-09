Lite tra ragazzi in via Silvio Pellico, volano calci: intervengono ambulanza e carabinieri

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, dietro al Todis sul lato di via Silvio Pellico, in pieno centro. Poco prima delle ore 18:30 c’è stato infatti un litigio tra alcuni ragazzi ed è stato necessario chiamare l’ambulanza del 118.

Secondo le testimonanze un giovane avrebbe preso a calci un altro dei presenti, che è caduto a terra dopo i numerosi colpi ricevuti. Sul posto sono giunti i volontari della Misericordia, che hanno portato il ferito in ospedale. Sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I residenti segnalano che tale situazione di degrado si ripete ormai da tempo, e praticamente ogni giorno si riuniscono in quella zona soggetti poco raccomandabili. L'area in questione è la stessa dove due mesi fa, proprio per ripristinare la sicurezza, era stato rimosso a suon di picconate un manufatto in mattone situato vicino piazza Martiri Pennesi. A quanto sembra, nel frattempo è cambiato ben poco.