Lite tra due persone, momenti di tensione in piazza Santa Caterina

Momenti di tensione questa sera in piazza Santa Caterina, dove c'è stata una lite tra due persone per ragioni ancora da ricostruire. Il fatto viene confermato dai carabinieri, che precisano tuttavia come l'episodio non abbia avuto, per fortuna, conseguenze spiacevoli.

La discussione sarebbe scaturita all'incrocio con via De Amicis, nei pressi del fruttivendolo, in un momento in cui il parco pubblico recintato, che sorge al centro della piazza, era già stato chiuso. Le forze dell'ordine stanno comunque indagando.